22. jaanuari õhtul kiirustasid päästjad kustutama linnahallis tegutsenud lõbustusasutuses puhkenud tulekahju. Üsna kiiresti sai selgeks, et tegemist oli süütamise, mitte süttimisega elektrisüsteemist. Leiti ka suurem kogus uimasteid. Selgus veel, et süütamistega püüti varjata hoopis tõsisemat.

Viimaste aastate ühte keerulisemasse mõrvamenetlusse on väidetavalt segatud allilmas tegutsev Kemerovo grupeering, kelle kaks brigadiri ehk nn keskastme juhti aasta alguses teadmata kadusid.

Käesoleva aasta alguses põles Tallinna Linnahalli hoones tegutsenud ööklubi Poseidon. Keegi poleks osanud arvata, et see sündmus viib uurijad topeltmõrva jälgedele.

"Praegu on alust arvata, et on toimunud kahe inimese tapmine," kinnitas Põhja prefektuuri kriminaaltalituse juht Rait Pikaro. "Seda võib kvalifitseerida mõrvana."