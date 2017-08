Pildi toonid on sini-must-valge. Taevast läheneb suur nägu, millel kaela pole. Ta läheneb maale ja läheneb, läheneb, läheneb... Me peame sellest aru saama, et see ongi tegelikult vabadus.

Aga vabadus ei tähenda seda, et ma võin teha mida tahan, sest see nägu kontrollib sind. Vaata justkui otsa ja ütleb: "No poiss või tüdruk, sa oled küll vaba, aga sul on ka kohustusi. Päris nii ka ei ole, et teed mis tahad."

Tahan öelda, et kui sa armastad oma riiki, siis sa ei solva teda. Sa ei solva tema lippu, vappi ja hümni. See on sama, kui armastad ühte naist, siis sa ei sõima teda. Isegi, kui sulle mõned tema teod ei meeldi, siis armastus teeb need muhedaks. Ütled talle pigem: "Pole viga kullake, et sul läks pisut pahasti, kõik on korras." Selline peaks olema ka suhe meie riiki. No, et läks natuke nässu, sest üks tegi nii ja teine naa, aga meil on vaba riik.

Sellepärast on ka sõna VABADUS, mida olen igal pool korranud just see, mida me peame hoidma.

Kunstiprojekti “Vabadus 21. sajandil” käigus sünnib üheksa kuud vältava loomeperioodi jooksul Eesti Litograafiakeskuse graafikakojas 100 kunstimappi, igaühes 20 suuremõõtmelist originaalteost. Tegemist on Eesti tippkunstnike ühiskingitusega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Kumusse sündmust tähistama saabunud külalised said ühtlasi näha suurprojekti esimest tööd, milleks on Jüri Arraku “Vabaduse lähenemine”.