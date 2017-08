Täna õhtul taasavati sportlikult Eesti külastatuim bowlingukeskus Kuulsaal, mis läbis suvekuudel nii vormilt kui sisult uuenduskuuri. Avamissündmusel kutsus bowlingu maailmameister Kimmo Lehtonen võistlustulle nii Eesti korv-, võrk- ja jalgpallurid, et selgitada välja tipptasemel bowlingusaali tugevaim tiim.

Eesti bowlingu- ja vabaajakeskus Kuulsaal võttis suvel kasutusse maailma tipptasemel tehnoloogia, uuendas bowlinguradasid ja –kuule ning värskendas ka Kuulsaali lounge’i.

“Kui varem oli meil kaasaegsel tasemel tehnika ja seadmed, siis nüüd on Kuulsaal varustatud veel uuemate radadega, mida kasutatakse ka professionaalsetel maailmatasemel bowlinguvõistlustel. Kasutuses on ka uus programm Sync, mis võimaldab mängijatel oma tulemusi saata e-mailile ja jagada neid Facebookis. Lisaks on võimalik mängida bowlingu sees erinevaid mänge virtuaalse ekraani kaudu - näiteks Angry Birdsi ning teisi erinevaid mängukombinatsioone,” kirjeldas Kuulsaali tegevjuht Indrek Kikas Kuulsaali uuendusi.

Uuenenud saali avavõistluses võtsid bowlingu maailmameistri Kimmo Lehtoneni juhitud bowlingutiimiga mõõtu mulluse korvpalli meistriliiga hõbemedali meeskond AVIS UTILITAS Rapla, jalgpalli meistriliiga pronksimeeskond FC Levadia, võrkpalli Balti liiga meistrid Rakvere Võrkpalliklubi.

Bowlinguvõistlus oli tasavägine, kuid parima skoori tegid Kimmo Lehtoneni publikuvõistkond, teiseks jäi AVIS UTILITAS Rapla, kolmandaks FC Levadia ning neljanda koha sai Rakvere Võrkpalliklubi.