"Ütleksid naabrid ometi, kuhu metsa nad mu kase viskasid! Lähme koos ja toome vaesekese ära. Praegu ta üksinda lamab ja sureb seal,“ ahastab naine, kelle hinge ei mahu, et naabrid tema istutatud puu välja juurisid.

Tallinnas Lasnamäel Katleri tänava kortermajas on puhkenud enneolematu tüli ühe majaelaniku istutatud ja teise välja juuritud kasepuu pärast. Suhted on läinud sedavõrd teravaks, et raske on isegi aru saada, kes kellele tegelikult liiga teeb.

Rimma palus Õhtulehe appi, sest naabrid pidavat teda kiusama. Kui varem suutis naine veel kuidagi olukorrast üle olla, siis nüüd, kui naabrid tema kasepuule liiga tegid, sai tema karikas lõplikult täis.