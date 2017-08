Siseminister Andres Anvelt kinnitab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) uueks juhiks Ragner Paevere, kes töötab praegu SMITi platvormiteenuste osakonna juhina ning kuulub ka asutuse juhtkonda. Paevere asub uude ametisse 28. augustil.

"Ragner Paeverel, kes osutus 28 kandidaadist tugevaimaks, on sihikindel ja pikaajaline kogemus IT-valdkonna juhtimisel. SMITi uue juhina on tema ülesanne tagada, et siseturvalisuse valdkonna IT-arendused oleksid läbimõeldud, valmiksid kiiresti ning teeksid klientide elu lihtsamaks ja elanike elu turvalisemaks,“ sõnas siseminister Anvelt.

Paeverel on ettevõtluskõrgkoolis Mainor omandatud ettevõtluse ja ärijuhtimise alane kõrgharidus. IT-valdkonnas on tal kogemust üle 15 aasta, millest enam kui 10 on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel. Enne SMITiga liitumist 2016. aasta kevadel töötas ta pikalt Telias. Paevere aitab siseturvalisust edendada ka vabal ajal, kuuludes vabatahtliku päästeseltsi ridadesse ja Neeme rannavalveseltsi juhatusse.