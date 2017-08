Nagu Venemaal, nii ka teistes riikides kahtlustatakse, et asi pole riisumissüüdistuses. Serebrennikov kinnitas juba 2014. aastal ühes intervjuus: Venemaa on riik, kus kehtib orjus. Inimesed siin ei armasta vabadust, ja rahva ning kontrollimatult tegutsevate võimude vahel haigutab kuristik!“

Harva on Moskvas Basmannõi kohtumaja juures näha nii suurt rahvamassi kui täna. Kõlasid hüüded: „Häbi!“, skandeeriti „Vabadust!“. Kohtu alla toodi üks tuntumaid Venemaa lavastajaid, Gogoli keskuse juht, rohkete rahvusvaheliste autasudega pärjatud Kirill Serebrennikov, süüdistatuna riigilt 68 miljoni rubla riisumises.

Eriti välismaal öeldud lause, et Venemaa peaks kulutama eelarveraha haridusele ja kultuurile, selle asemel et edendada vastuolusid kogu maailmaga. Olles vaene, oleme nagu mõistuse kaotanud, ihaldades impeeriumit, ütles ta.

Seetõttu peetaksegi kohtuprotsessi pigem poliitiliseks.

Süüdistus kõlab absurdselt

Kohtus väitsid uurijad, et Serebrennikovile, õigemini tema firmale Seitsmes Stuudio eraldas riik üle 214 miljoni rubla, et ta teeks kolm aastat nüüdisteatrit ja -kunsti populariseerivat programmi „Platvorm“. Uurijad väidavad, et tegelikult paisutati aruannetes kuluarve, näidati suuremat külastatavust ja nii petetigi välja 68 miljonit rubla.

Tema kaasosalised ja Serebrennikov ise olevat osa dokumente nüüd hävitanud, et end süüst puhtaks pesta. Uurijad tuginevad sealjuures Gogoli keskuse endise direktori ja Seitsmenda Stuudio raamatupidaja ütlustele.

Peatunnistaja, Seitsmenda Stuudio endine direktor Juri Itin on koduarestis. Just nemad olevat öelnud, et pettus korraldati Serebrennikovi otsesel juhtimisel.

Samas ei ole keegi tõestanud, et ükski ettevõtmine, mis „Platvormi“ kavas seisis, jäi korraldamata.

Prokurör lisas, et kuigi senimaani on Serebnrennikov käinud korralikult ülekuulamistel, võib ta iga hetk Venemaalt põgeneda. Prokuröri väitel olevat ta selleks juba ostnud endale korteri ühes välisriigis ja saanud sinna elamisloa. Vene ajakirjanduse kinnitusel on jutt Lätist.

Serebrennikov eitas oma süüd. „Ma olen tagasihoidlik inimene, kulutan tagasihoidlikult, kogu mu elu on seotud teateriga – rohkem mul midagi ei ole ja midagi ma pole varastanud.

Ma olen aus inimene. Ma tahan, et Venemaa pääseks provintsiaalsusest, saaks suureks kultuuririigiks,“ ütles Serebrennikov kohtus ja nõudis, et tal lubataks tööd jätkata.

Tema kaitsja palus lavastaja vabastada tagatise vastu, mis oleks võrdne summaga, mille riisumises teda süüdistatakse. Kirjastuse Novoje Literaturnoje Obozrenije juht Irina Prohhorova, miljardär Mihhail Prohhorovi õde, ütles kohtule, et on valmis maksma mitte ainult 68 miljonit, vaid ükskõik kui suure summa tagatiseks.

TOETAJAD: Lavastaja toetajaist oli tulvil nii kohtusaal kui ka majaesine. (Reuters / Scanpix)

Kohus otsustas siiski panna Serebrennikovi 19. oktoobrini koduaresti. Ta peab kandma elektroonilist jälgimisseadet, ei tohi suhelda kellegagi peale advokaadi ja lähedaste sugulastega, ei tohi kirju saata ega käia internetis.

Telefonigi võib tarvitada ainult päästeteenistuse väljakutsumiseks. Teatrisse võib siiski minna – kuid uurijate loal.

Jäi selgusetuks, kuidas ta saab jätkata filmivõtteid Peterburis.

Venemaa asekultuuriminister ruttas kohe teatama, et koduarest on väga humaanne karistus arvestades, et tegu on riigiraha ulatusliku riisumisega.

Kes on lavastaja Kirill Serebrennikov?

Doni äärses Rostovis 1969. aastal sündinud Serebrennikovil pole formaalset teatriharidust, kuid oli lavastajaks juba oma tudengiajal üliõpilasteatris ja 1990. aastal asus ametisse ka kutselises teatris.

Moskvasse tuli sajandivahetusel lavastama telefilme ja tegutsema saatejuhina, lavastas mitmes teatris, ka välismaal. 2012. aastast menuka Gogoli keskuse juht.