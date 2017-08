Ühendriikide rahandusministri Steven Mnuchini filminäitlejast abikaasa äratas oma hoopleva Instagrami postitusega raevu sotsiaalmeedias ja kui möll jõudis juba New York Timesi veergudele ja CNNi, ruttas avalikult vabandama. Seda enam, et ajakirjandus keeras kogu juhtumi poliitiliseks: mida on ühelt Trumpi ministrilt ja tema naiselt paremat oodata!

See kinnitus jäi muidugi hiljaks, sest sotsiaalmeedia kobrutas vihast – Kentucky on üks Ühendriikide vaesemaid osariike ja nüüd tuleb mingi ministriproua sinna oma kallite rõivastega hooplema, selle asemel et inimesi aidata. Esimesena reageeris kolme lapse ema Jenni Miller: „Vaat kui tore, et me peame maksma kinni teie päevase lõbusõidu!“

Siin tegi Šotimaal rikkas peres sündinud ja Edinburghi lähedal uhkes lossis elanud Louise Linton suurejoonelise valearvestuse, vastates Millerile: „Kas te tõesti arvate, et Ühendriikide valitsus maksab meie pulmareisi või muude isiklike reiside eest? LOL. Me oleme ohverdanud selle riigi hüvanguks. Me maksame kindlasti ka tublisti rohkem makse kui teie.“

Elu on ilus, võtke rahulikult, soovitas Linton.

Seepeale puhkeski torm, mis päädis sellega, et Linton võttis oma Instagrami postitused avalikust voolust välja. CNN otsis Jenni Milleri üles. Too ütles, et Lintoni kommentaarid on äärmiselt solvavad. „Ta sõitis osariiki, kus iga viies inimene elab allpool vaesuspiiri ja kus paljud lapsed ei tea, kas neile on järgmine kord toitu laual. Nende abistamise asemel kukkus ta hooplema oma superkallite rõivastega. See on rohkem kui taktitu.“