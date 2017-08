Ansambel Linkin Park planeerib juulis vabasurma läinud laulja Chester Benningtoni mälestuseks avalikku kontserti.

41aastane rokkar oli aastakümneid maadelnud uimasti- ja alkoholisõltuvusega ning poisipõlves üle elatud seksuaalse ärakasutamisega. Chesteri surnukeha leiti 20. juulil tema California kodumajast.

A post shared by LINKIN PARK (@linkinpark) on Aug 22, 2017 at 12:00pm PDT

Bänd teatas sotsiaalmeedias, et Los Angeleses on Benningtoni mälestuseks tulekul eriline üritus, ning lisas, et üksikasjad avaldatakse hiljem. Ühtlasi tänas Linkin Park fänne poolehoiuavalduste eest, „mis on sel kirjeldamatult raskel ajal meie vaimu tugeva hoidnud“.