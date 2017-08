Ehkki näitlejapaar Megan Fox ja Brian Austin Green andsid kaks aastat tagasi lahutuse sisse, suutis pisipoeg Journey River neid oma tulekuga lepitada.

Nüüd tunnistas 44aastane Green (“Beverly Hills 90210“), kes kasvatab koos näitlejannaga ka nelja-aastast poega Noah't ja kolmest Bodhit, et neil on juttu juba neljandast lapsest.

„Mul on nüüd neli poega, viies oleks korvpallimeeskond. Nii et see oleks lahe!“ naljatas Brian, kel on varasemast kooselust ka 15aastane poeg. Kuid ta lisas: „Ma tahaksin tüdrukut. Ma tõesti tahaksin tüdrukut ...“