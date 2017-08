MÄLUMÄNG | Tartu Kutsehariduskeskus tähistab tänavu 95. sünnipäeva - mida tead sellest väärikast õppeasutusest?

Tartu Kutsehariduskeskus tähistab tänavu! oma 95 sünnipäeva! Sel puhul korraldame toreda mälumängu, millel on kolm auhinda: männipuidust taburet, lapitehnikas padi ja Vanemuise teatri 20-eurone kinekaart

Auhind loositakse välja kõigi mälumängus osalejate ja registreerunute vahel.

Mälumängus saab osaleda kuni 10. septembrini ning võitjat teavitatakse võidust viie tööpäeva jooksul e-maili teel.

1922. aastal asutati Tartu linnas esimene kutseoskusi andev kool ja sellest ajast peale on seal osavaid meistreid koolitatud. Kahtlematult on 95 aasta jooksul mõndagi muutunud: koolide nimed ja asukohad, peale on kasvanud uued põlvkonnad, palju oskusi ja ameteid on juurde tulnud ning mõni oma tähtsuse kaotanud. Mida lugejad teavad või arvavad?