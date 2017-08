Täna hommikul teatas Rootsi ajakirjaniku Kim Walli surma uuriv Taani politsei, et DNA-uuring kinnitas: Kopenhaageni juures rannalt leitud käteta, jalgadeta ja peata laip on tema oma. Surnukehale oli enne merre heitmist külge pandud metallraskusi. Leiutaja Peter Madseni allveelaevast oli leitud ka Walli verd, kinnitas politsei.

„Surnukehal on vigastusi, mis võivad olla tekkinud sellest, et püüti torsost õhk ja gaasid välja lasta selle kergemaks uputamiseks,“ väitis Kopenhaageni politsei mõrvaosakonna ülem Jens Möller-Jensen. Kuidas naine mõrvati või oli tõepoolest tegemist mingi õnnetusega, selgub pärast lahkamist, öeldi pressikonverentsil. Eile jätkati surnukeha puuduvate osade otsimist. Varem on politsei kinnitanud, et need lõigati maha mingi terava esemega.