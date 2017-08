Eesti rukkikuningaks nimetatud legendaarne põllumees Kruusamägi ütleb, et kui augusti teiseks pooleks on vili tavaliselt juba võetud, siis tänavu pole ta koristustöödega veel alustanudki. Mees vaatab hindavalt oma viljapõldudele ja lootusrikkalt taeva poole ning nendib, et kangelaslugu paduvihma käes vilja koristavast talumehest ei tule.

Oma uhkete kombainide kõrval töökoja hoovis vihma käes seisev Hans Kruusamägi ütleb, et tänavu saab saaki vaid vanajumala toel. Vilja võib lõigata ka oktoobris, kuid selle eelduseks on kaunis vananaistesuvi.

Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus tõdeb, et viljalõikuse hilinemine paneb ajaga võidu jooksvad teraviljakasvatajad suure surve alla. Lõuna-Eestis on viljakoristusega küll kohati juba pihta hakatud, kuid vili on kõrge niiskusesisaldusega. Sõrmuse sõnul on sügiskülvide liigse hilinemise vältimiseks osa viljast enne lõplikku valmimist tulnud ka siloks teha.

Kruusamägi ütleb, et kui tavaliselt võetakse rukist juba juuli lõpul, siis vähemalt Lääne-Virumaal venib koristamise algus viiendasse või isegi kümnendasse septembrisse.

AEG TIKSUB: Kui tavapäraselt on Hans Kruusamäel augusti teiseks pooleks vili võetud, siis tänavu pole koristustööd veel alanudki. (Aldo Luud)

„Kui augusti keskel lõikasime vabariigi sajanda aastapäeva leibade tarvis mõne rukkivihu, siis seda vaid sümboolselt, sest vili oli toores ja isegi veel roheline. Praegu ei ole mul veel ühtegi põldu, kus saab reaalselt rukist lõigata. Kõigepealt tuleb kaer võtta. Sellega saab ehk nädala lõpul juba algust teha,“ loodab ta.

Kruusamägi ütleb, et talle meenub vaid üks aasta, kui viljakoristuse algus septembrisse jäi.

„2003. aasta oli nii vihmane, et saime põllule alles 3. septembril. Vihma sadas iga päev. Tänavu võib isegi veel korraliku saagi saada, aga vilja kvaliteet sõltub vihmast. Ainsana olen praeguseks ära võtnud talirüpsi ja sedagi väikese viibimisega. Muud teraviljad on kõik veel toored,“ nendib ta.

Puud langesid, vili jäi püsti

Nädala eest Eestit räsinud sügistorm murdis Kruusamäe kodukandis Simunas küll kõvasti puid maha, kuid õnneks pidasid viljapõllud hästi vastu ja lamandumist on vähe ning rukis on Kruusamäel lausa hästi püsti. Samas ei läinud kaugeltki mitte kõikidel põllumeestel nõnda hästi. Sõrmuse sõnul tegid tormid ja tugevad vihmad paiguti suurt kahju nii kaun- kui ka teraviljapõldudele ning vili on osaliselt lamandunud.

Kruusamägi tõdeb, et kui vihmad jätkuvad, siis muutub talunike seis katastroofiks.

„Viimast ajalist piiri viljakoristuseks õnneks ei ole. Alles siis on hilja, kui lumi maas. Kord oli meil ka nõnda, et tuli lumi maha ja kui see ära sulas, sai veel rapsi ära võtta,“ räägib ta.

Kui ilmad on põllumehele tänavu kehvad, siis viljahinnad püsivad stabiilsed. Kruusamägi sõnul pakuti veidi aega tagasi rukkitonni eest 135 ja nisutonni eest 180 eurot. Ta lisab, et vilja põllult kättesaamine on tänavu eriti oluline, sest möödunud aasta talv, suvealguse põud ja hilisemad sajud nullisid paljudel kogu mulluse vilja.

Jõgevamaal Pajusi kandis teravilja kasvatav aasta põllumees Lembit Paal ütles Õhtulehele, et hakkas talinisu koristama nädala algul. Põllud on ilusad, kuid tulemustest on veel vara rääkida.

„Selles, et Eestis veel oktoobris vilja koristatakse, ei ole midagi erilist. Küll on väga eriline see, et juulis ei saanud vilja lõigata. Kui oder on küps ja kuiv, siis võib hommikuse vihmasaju järel heal juhul õhtul kombainiga põllule sõita. Nisu on aga nagu vett sisse imav pesukäsn ning nõuab paaripäevast kuivamist,“ selgitab ta.

Lõuna-Eestis ja kohati ka Kesk-Eestis on osa põllumehi vihmavabu päevi rihtides siiski koristustöödega algust teinud. Koristatakse rapsi, varajast talinisu, valikuliselt ka keskvalmivat nisu ja otra.

Hans Kruusamägi (Aldo Luud)

Kruusamäe sõnul on teravilja saagikus ja kvaliteet viimastel aastatel paranenud ja kodumaise vilja kvaliteet ei jää välismaa omale alla.

„Silo peale pole veel mõelnud, lootust veel on. Ja nii hull nüüd ka ei ole, et vabariigi aastapäevale pühendatud miljonileiva projektiks kodumaist jahu ei saa. 17. novembri pidulikuks ürituseks on ERMis leib kindlasti laual,“ lubab ta.