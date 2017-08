Hanna-Britt Lümat, Kristina Pärtelpoeg ja Cecilia Carol Raag – just need neiud otsustasid keset päeva võtta ette jalgsiretke Tallinnast Pärnusse. „Olime kõik minu juures ja vaatasime filmi „ Metsik“. Seal üks naine matkas 1600 kilomeetrit ja meil tuli kohe idee, et me võiks ka midagi sellist teha,“ rääkis Kristina. Tallinnast Pärnusse on Laagrist, kust tüdrukute retk algas, 115 kilomeetrit. Selle läbimiseks jalgsi kulub umbes 26-27 tundi ning, nagu hiljem selgus, tuleb kokku 146 000 sammu. „Ei pidanud kedagi veenma, me olime kohe kõik nõus. Me olemegi sellised, et kui kellelgi tuleb mingi idee, siis me oleme kohe nõus. No questions asked,“ naeris Kristina, kes igapäevaselt on räppar Uku Aropi ehk Aropi mänedžer. Kaasa haarati vett, helkurvestid, et neid pimedas näha oleks, ning snäkid. „Me otseselt ei valmistunudki, lihtsalt läksime,“ muigas Kristina. Ka ilma tüdrukud ei kartnud. „Me pole suhkrust. Cecilia kardab äikest ja müristamist, aga elas ka selle üle. Seda müristamist polnud nii palju, aga vihma kätte jäime küll kuskil kolm korda,“ meenutas Kristina.

„Tee kulges lõbusalt! Muidugi lõpu poole oli raskem, sest jalad olid valusad ja ville täis, aga ikkagi üritasime positiivsed olla. Kristina on see, kes hakkab torisema, kui ta on väsinud, aga me ei lasknud tal palju toriseda – tegime palju nalja,“ pajatas Hanna-Britt. Neidude üllatuseks tulid neile toetust jagama paljud sõbrad. „Meile tuli vastu meie ülemus, kes tõi meile soojenduseks Vana Tallinna, snäkke ja vett. Hiljem tuli meie sõber Henry, kes tõi vett ja šokolaadi. Pimedas tuli meie sõber El, kes tõi meile spordijooke, snäkke, šokolaadi ja Värska vett,“ muljetasid neiud. „Kristina armastab Värskat, ta oli selle üle kõige õnnelikum,“ mainis Cecilia.

Märjamaalt sõitsid neidudele ratastega vastu kaks inimest, kes tahtsid ka Kristinaga pilti teha. „Kõige armsam oli see, et kaks noort tüdrukut ootasid meid Olerexis 10 tundi, et Kristinaga pilti teha ja head teed soovida.“ Neidude matka said kõik huvilised jälgida Snapchati kaudu. Ega matk ka ilma viperusteta möödunud – kolmele seiklejale kutsuti politsei! „Politsei tuli sellepärast, et inimesed oli helistanud politseisse ja öelnud, et kolm inimest kõnnivad tee ääres. Nad tulid lihtsalt asja uurima, aga nad olid hästi toredad ja sõbralikud ning soovisid meile head teed. Ütlesid, et oleme hullud, aga siiski soovisid edu,“ naeris Kristina. Eelkõige kannustas tüdrukuid jalgsimatka ette võtma ees ootav Pärnusse kolimine. Siiski – umbes 10 kilomeetrit enne Pärnut pidid tüdrukud alla vanduma villilistele ja veritsevatele jalgadele, mistõttu otsustati kutsuda takso. Siiski, eesmärk oli täidetud. „Lihased valutavad, aga mitte väga hullusti. Ma lihtsalt ei saa kõndida, kuna mul on vesivillid talla all. Lihasvalu polegi kõige hullem, ega teisetel valutab ka, aga elame üle,“ muigas Kristina. Vaprakesed ettevõetud seiklust ei kahetse. „See oli väga lahe kogemus terveks eluks. Praegused emotsioonid on, et kas me päriselt tegime seda. Ikka veel ei usu!“