Superministeeriumi koha peal asunud rahandusministeeriumi vana hoone väärtuslikuks tunnistatud pannoo pidi esialgu maha võetama ja kasutatama uue hoone juures, kuid uue hoone fassaadil pole pannood näha. Miks?

Madis Idnurm, Riigi Kinnisvara ASi avalike suhete juht: Kui veel 2015. aasta kevadel plaanis ministeeriumide ühishoone arendaja rahandusministeeriumi endise hoone fassaadi katnud paekivipannoo motiivi uuesti kasutada samas mahus ja mustris ka uue hoone arhitektuurse lahenduse juures, siis Eesti Arhitektide Liidu soovitusel ja koostöös sama aasta suvel korraldatud uue arhitektuurikonkursi võidutöö seda võimalust enam ette ei näinud. Seega varem ministeeriumihoone välisseinu katnud paekiviplaate valmiva hoone juures ei eksponeerita.

Mis on pannoost saanud? Kus see praegu asub, milline on selle saatus?

Madis Idnurm: Kuna uus projekt ei näinud ette lammutatud hoone fassaadi katnud paekivipannoo kasutamist, siis seda ei säilitatud.