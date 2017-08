Eesti on vaba riik, kus erakondadel on õigus otsustada, kuidas ja millega nad üritavad valimiste eel tähelepanu saavutada. Teisipäeval kleepis IRL kinni Tallinna linnavalitsuse esise, et etendada seal tsirkuse- või amatööretendust, mille sisuks oli majast korruptsiooni tõrjumine.

Kuigi IRLi kunagiseks valimisloosungiks oli „Vali kord!“, tahetakse seekord võimule pääseda hoopis korrarikkumisega kampaaniat alustades. Nii oligi, IRLi etenduse tõttu kutsuti kohale politsei, sest ohtu pandi ka lapsed, kes pidid toimuva tõttu kõndima autoteel. Ehk teisiti öeldes – politsei kulutas oma niigi nappe ressursse ja lapsed panid oma elu ohtu, sest Raivo Aeg ja tema kaaslased soovisid teha komejanti. Kuidas oleme jõudnud ajastusse, kus poliitikud ei mõtle, et nende kampaaniad ei tohi ohustada inimesi, kelle teenistusse nad soovivad astuda?

IRLi etteaste muudab veelgi groteskemaks teadmine, et vaid paar päeva varem ütles president Kersti Kaljulaid: „Poliitika pole teater ega meelelahutus, vaid eestvedamise kunst. Poliitikat peab seletama, põhjendama, argumenteerima. Iseseisvuse taastamise ajal tegid kultuuritegelased väga head poliitikat. Poliitikud tänapäeval teevad ka väga head teatrit, aga ei tohiks. Vähemalt mitte ainult teatrit.“

On kummastav, mis presidendi väga õigest sõnumist jäi IRLi juhtfiguuridele arusaamatuks. Küll on selge, et kindlasti polnud tehtu hea teater ja kuidas aitas see aktsioon valijal erakonna ideedega tutvuda, oskab öelda ehk ainult Raivo Aeg.

Samuti on selge, et kahjuritõrje etenduse üleüldine poliitiline kahju seisneb valija alahindamises ja tõsiste teemade palaganiks pööramises. Toimunu peaks olema väga tõsiseks häirekellaks mitte ainult IRLile vaid kõigile Eesti erakondadele ja kohalike valimiste ajal tegutsema hakkavatele valimisliitudele – ärge tehke komejanti, tegelege probleemidega ja andke valimistele reaalne sisu ning lõpetage vigurdamine ja pidurdamine. Inimesed, kes teie tulevastest otsustest sõltuvad, väärivad seda.