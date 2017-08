„Ringvaade“ alustab hooaega samuti 4. septembril ning sel sügisel on ka reedene saade tunni aja pikkune.

Uuenenud „ Terevisioon“ tervitab vaatajaid erisaatega 1. septembril kell 8. Traditsioonilisel ajal, kell 6.55, alustab saade 4. septembril. Sügishoojal ekraanile jõudev hommikuprogramm on läbinud uuenduskuuri. Saadet juhivad sel hooajal Katrin Viirpalu, Piret Järvis ja Reimo Sildvee, nende kõrval astuvad uute tulijatena ekraanile Heli Luik ja Martin Veisman.

4. septembril toob ETV ekraanile uue saatesarja „Meie Eestid“. See on lõbus reisisaade, mis viib vaatajad paika, mida mõnes mõttes tunneme kõige vähem - meie oma kodumaale. Nii nagu ükski prohvet ei ole kuulus omal maal, ei ole ka saatejuhid vaatajaile võib-olla tuttavad. Tavaliselt oleme harjunud neid nimetama “mitte-eestlasteks”. Ent kuuekesi heidavad nad värskeid ja vaimukaid pilke väiksele maatükile Soomest lõuna ja Lätist põhja pool, mida ühiselt nimetame koduks. Kui "Meie Eestid" on lõppenud, jõuab ekraanile Margus Saare juhitud saate „Iseolemine“ uus hooaeg.

Urmas Vaino kaasakiskuv debatisaade „Suud puhtaks“ alustab uut hooaega 6. septembril. Saade algab sissejuhatava osaga kohe pärast „Pealtnägijat“ ning jätkub põhjaliku aruteluga pärast „Aktuaalset kaamerat“.

7. septembril õhtul jõuab Eeva Esse juhtimisel ETV ekraanile värske saatesari „Uudishimu tippkeskus“. Saates tutvustatakse lihtsalt, kuid põnevalt seda, kuidas teadus kohtub meie igapäevaeluga.

Alates 8. septembrist on ETV ekraanil aga uus saatesari „Töörööplejad“, mis kõrvutab kaht sama elukutse esindajat, tuues esile nende ühisosa ja rõhutades samas nende erinevusi. Saate eesmärk on väärtustada erinevaid ameteid ja näidata nende telgitaguseid.

Septembri teises pooles jõuab vaatajateni aga uus liiklussaade „Punane sekund“. Pühapäeva õhtuti enne "Aktuaalse kaamera" põhisaadet saab aga näha muhedalt andekaid minisaateid „Leiutades Eestit“, kus lapsed kujundavad oma nutikate leiutistega tuleviku Eestit.

17. septembril toob ETV ekraanile uue krimisarja „Lõksus - tapja meie seas“. Tegemist on kargelt põhjamaise kriminaalsarjaga, mis tirib vaatajad paeluvate sündmuste keerisesse. Pisikese Islandi linnakese juures leitakse fjordiveest tundmatu surnukeha ning selle tuvastamine osutub võimatuks. Uurimisel on kaalul minutid, kuid tugev lumesadu annab oma panuse selleks, et kogu müsteeriumi lahendamine võimalikult keeruliseks muuta.

26. septembril alustab ETV „Valimisstuudiotega“ - käes on kohalike omavalitsuste volikogude valimise aeg ning ETV toob olulisemad hetked vaatajateni. „Valimisstuudio“ saatejuhid on Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar. 15. oktoobril lõpeb valimiste periood suure „Valimiste õhtuga“.

Televaatajate lemmik, krimisari „Midsomeri mõrvad“, on 19. hoojaga ETV vaatajate ees alates 29. septembrist. Novembris jõuab Indrek Treufeldti juhtimisel eetrisse aga Eesti Vabariigi 100. sünniaastale pühendatud ajaloosari „Ehitades Eestit“.

ETV2 sügishooajale teeb alguse mitmekesine 1. septembri eriprogramm. Kell 19.35 jõuab ekraanile koguperekontsert „Mina ka“, mis pakub rõõmu igas vanuses publikule - lapsepõlvelaulude ärtundmisrõõmu emadele ja isadele ning lahedaid leide nii tirtsudele, põnnidele kui ka poistele ja tüdrukutele. Laval astuvad üles Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, Lasteekraani Muusikastuudio laululased jpt.

Kell 20.35 saab näha Daniel ja Aimie Stillingi auhinnatud dokumentaalfilmi „Lapsepõlv lastele tagasi - mängud looduses“, mis räägib hariduselust. Ameerika koolides kummitab testitont. Õpetajad ja õpilased pingutavad kõigest väest kõrgete punktide nimel, samal ajal on mänguplatsid tühjad ning lapsepõlvest jäävad nukrad mälestused. Inspireeriv pilguheit Taani näitab, et võimalik on ka teisiti. Nüüd peetaksegi plaani, kuidas anda lastele lapsepõlv tagasi.

Õhtul kell 22.05 aga pakub ETV2 vaatamiseks värsket osa sarjast „Kodused kontserdid“. Tallinnas Karjamaa asumis avavad oma kodu uksed esinejatele, publikule ja ETV2-le Harry ning Taimi. Hubasel kodulaval esineb helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja koos sõpradest muusikutega.

ETV2 ekraani vallutavad septembris maailmakinos loorbereid lõiganud noortefilmid ning Andrei Tarkovski filmid. Näha saab linateoseid „Ivani lapsepõlv“, „Andrei Rubljov“, „Peegel“ ja „Stalker“.

18. septembril jõuab ETV2 ekraanile Matsalu loodusfilmide festival ning samal päeval alustab värsket hooaega ka Joonas Hellerma vestlussaade „Plekktrumm“, mis ka sel hooajal kutsub stuudiosse põnevad külalised.

Septembri lõpus saab ETV2 ekraanil näha uut sarja „Teel Leninile“. Lenini mäetipp on eestlastele ülioluline ning kohati isegi tähtsam kui Mount Everest. Neljaosaline värske sari jutustab loo rännakutest tippu. Septembri lõpp toob ETV2 vaatajateni ka põneva „Kaardimaja“ värsked osad ning oktoobris jõuab vaatajateni põnevalt meeleolukas reisisari „Žiguliga Venemaal“.