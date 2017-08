Kuigi vanasõna ütleb, et küll küllale liiga ei tee, hakkab Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva lähenedes mõõt juba täis saama. Nõukaajal elanutel on igasugu pompoossete tähistamise suhtes allergia välja kujunenud, kui tähistati suure oktoobri ümmargusi aastapäevi, ja seda kõike kompartei kongresside otsuste valguses.

Kui aga praegu toob riigitelevisiooni üksainuke AK-saade meieni uudised sellest, kuidas EV 100 puhul loovad kunstnikud 100 kunstiteost, mida eksponeeritakse üle maailma; kuidas teatrites sünnib EV 100 puhul sari „Sajandi lugu“; kuidas EV 100 auks voogab 100 rukkipõldu, millel valmivast viljast küpsetatakse juubeliks miljon leiba, siis kerkib igati loogiline küsimus, ega meie propagandameistrid doseerimisega veidi üle ei pinguta?

Et juubeli tähistamiseks on ette nähtud 24 miljonit, siis selle raha kulutamiseks tavafantaasiast ei piisa. Kui juba praegu on pool uudistesaadet vabariigi juubelist, siis võib vaid ette kujutada, milliseks võib kujuneda pilt veel 24.veebruari kätte jõudes. Kui selle kõrval kahvatuvad nii Janukovitši kullast leib kui ka Põhja-Korea paremad propagandapalad, siis kes me sellist juubelit tahtsimegi?