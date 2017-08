Kui suhe on mõnd aega kestnud, kipub rutiin peale tungima ja värskus kaduma. FHM pakub välja kuus nippi nii meestele kui naistele, et saada suhe uuesti toimima sellisena nagu see oli alguspäevil.

6. Snapchat

Igal paaril peaks telefonides olema Snapchati rakendus. Selle asemel, et saata päeval tööl olles teineteisele tekstisõnumeid, saab saata ka pilte või videosid, mis räägivad rohkem kui tuhat sõna. Muidugi tasub palvetada, et tema või temake pole neid kaadreid saades parajasti koosolekul.