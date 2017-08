Kinnisvaraportraal müüb Tallinnas Haaberstis asuvat eramut, kus asus enne üks kurikuulsamaid bordelle. Kuulutuse fotodelt vaatavad vastu nahkmööbel, baarilett ja piljardilaud.

Tanuma 29 asuva 5 magamistoa ja saunaga kivimaja eest küsib omanik 220 000 eurot.

Kahekorruselisel majal on kogupinda on 240 ruutmeetrit, krunt on suurusega 1200 ruutmeetrit ning sellel asub ka kõrvalhoone. Kuulutusest selgub, et uus omanik saab enda valdusesse ka garderoobi, väikese rõdu, terrassi ja isegi basseini!