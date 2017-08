Ta lubab, et memoriaali stiil jääb samaks. Juurde ehitatakse uus trepp ning uuendatakse juurdepääsu. „Restaureerimise eelarve on 10 000 eurot. Töö peaks septembri lõpuks läbi saama,“ ütles Andrejevskaja.

Esimese näitena remontivajavatest tuli talle meelde Narva külje all Siivertsis asuv nutuses seisus memoriaal. Sinna on rajatud valgekaartliku kindrali Nikolai Judenitši juhitud Loodearmee ohvitseride ja võitlejate vennashaud. Kuid diplomaat rõhutas, et see on vaid esialgne kava, sest kõigepealt on vaja Sinimägedega ühele poole saada.