„Juhtus jah väike eksitus – tegelikult põles ööl vastu kolmapäeva Narvas ainult üks auto,“ hajutab päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv näpuveast tekkinud hirme, nagu tegutseks piirilinnas püromaanist sarisüütaja.

Päästeameti Ida päästekeskus andis kolmapäeva hommikul teada, et Narvas oli päästjatel tulnud eelnenud ööl kustutada kolme põlema süttinud võis siis süüdatud sõiduautot. Kell 1.16 teatati päästekeskusesse, et Pähklimäe tänaval põleb auto. Minut hiljem ehk kell 1.17 tuli teade, et Tallinna maanteel on sõiduk leekides. Sellega aga asi ei piirdunud: kell 3.38 tuli kohalikel päästjatel sõita Tiigi tänavale, kus lõõmas juba järgmine masin. Päästekeskuse hommikuse teavituse põhjal tekkis mulje, et piirilinnas on asunud tegutsema püromaanist sarisüütaja.

Õnneks polnud asi nii hull, kui Ida päästekeskuse kahe kalendripäeva sündmuste infost välja võis lugeda. Kolmekordset töövõitu Narva tublid päästjad kirja ei saanud ja Eesti põlevate autode pealinna küsitava väärtusega tiitlist peavad narvalased suu puhtaks pühkima.

„Juhtus jah väike eksitus,“ selgitab juhtunut päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv. „Tegelikult põles sel ööl Narvas ainult üks auto. Kaks esimest teadet tuli sama auto kohta kahelt erinevalt helistajalt, kes märkasid põlengut naabruses asuvatelt tänavatelt. Kogemata läkski kirja, et tegemist oli kahe autoga. Kui see auto siis ära kustutati, viidi ta ära Tiigi tänavale, kus see paar tundi hiljem millegipärast uuesti põlema läks. Nii saigi ühest põlenud autost kogemata kolm. Saatsime kolmapäeva hommikul välja ka vastava täpsustuse.“

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerttu Kralli sõnul on politsei alustanud kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi 203 tunnustel. Võõra asja rikkumise või hävitamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju, karistatakse kurjategijat süüdimõistmise korral rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Sisuliselt polegi vahet, mitmele sõiduautole seni tuvastamata kurikael tule alla tegi. Materiaalse kahju hüvitamise nõude suurust mõjutab see aga kindlasti. Niisiis veel kord – ööl vastu kolmapäeva põles Narvas vaid üks auto ja paanikaks pole põhjust.