Himaalajas läks eelmisel nädalal Hiina ja India sõdurite vahel karmiks madinaks. Kahe riigi piiril Ladakhis Pangongi järve kaldal hakkasid lisaks hoopidele lendama ka kivid, vahendab Business Insider.

Väidetavalt ületasid hiinlased kahel korral loata piiri ja India sõdurid asusid otsekohe võõraid tagasi puksima. Hiinlastele see meeltmööda polnud ning käiku läksid karmimad võtted. Hiina sõdurid loopisid India ametivendi kividega ja viga said mehed mõlemal poolel. Kaklusest lekkis India väljaandele The Print ka video. Sellelt on näha, kuidas paar meest ka kivisõjas langevad (kuid kohe jälle püsti tõusevad).

Kokku kestis kähmlus umbes pool tundi. Kaklus lõppes, kui mõlemad osapooled pidid oma harjutusväljakule naasma. Tulirelvi keegi välja ei võtnud.