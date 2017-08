Sama tõdeb ka üks vähestest Rätsepa tee ääres elavatest inimestest, Tiit Tammsaar. „Siit sõidavad edasi-tagasi kümne erineva metsatuka omanikud. Ja Rätsepa talu peremees ka, temal kaalub kõige raskem masin lausa 17 tonni,“ selgitab mees. „Tema on selle arenguga väga rahul.“ 2003-2004. aastal põllumajandusministrina teeninud Tammsaar ütleb, et käesoleva aasta KOV valimistel ta enam ei kandideeri. „Ei näe enam mõtet sellel. Hoian pigem oma aeda korras ja tegelen eraasjadega. [Raka] külaellu olen investeerinud juba piisavalt ning saan seda jätkata ka eraisikuna.“

Rapla vallavanema Kalle Toometi sõnul tuli teelõigule must kate (ehk niinimetatud külm asfalt) peale panna, sest endise kruusakatte hooldamine oleks läinud rohkem maksma. „Rätsepa tee oli vaja tolmuvabaks muuta, sest selle ääres on mõlemal pool põllud. Lisaks liigub sedamööda mitmete talude rasketehnika, mis muutis tee hooldamise kallimaks,“ põhjendab Toomet otsust kilomeetri pikkune lõik musta katte alla panna.

Möödunud nädalal lõppes Rapla vallas Rätsepa teele musta katte panek. Kate muretseti teelõigule valla rahade eest ning kokku kulus 28 100 eurot, kirjutab ajaleht Raplamaa Sõnumid. Kilomeetripikkuse teelõigu ääres asub hetkel kolm majapidamist: kaks krunti tee alguses ja ekspoliitiku Tiit Tammsaare maja tee lõpus. Tammsaar, Rapla vallavolikogu II aseesimees väidab, et temal polnud musta katte paigaldamisega mingit pistmist ning mõjutanud pole ta seda otsust ammugi. Sama väidab ka Tammsaare parteikaaslane Meelis Mägi, kes on eelmisest aastast Rapla abivallavanem.

Esmapilgul paistab imelik, et Rätsepa teele muretsetud must kate Tiit Tammsaare maja juures ära lõpeb. Asjal on aga lihtne selgitus: Rätsepa tee edasine lõik on eraomand. „See oli ka kunagi valla tee,“ mäletab Tammsaar. „Äkki 10 aastat tagasi. Siis ostis aga Mutli talu omanik selle endale, sest mööda Rätsepa teed sõidavad oma metsakinnistutele paljud metsamehed.“ Tammsaare öeldut kinnitab ka Mutli talu perenaine: „Jah, see on meie tee. Vald on tahtnud seda lõiku endale tagasi, kuid me pole nõustunud.“ Perenaise sõnul on nad valminud teelõiguga väga rahul, kuid enda osa katmiseks kuluvad summad olevat lihtsalt liiga suured. „Sellist raha niisama võtta ei ole.“ Rätsepa tee 1005 meetri külma asfaldiga katmiseks kulus vallal üle 28 000 euro.

Üks Raka küla elanikest arvab aga, et tegemist on sulaselge korruptsiooniga: „See on ju üks jokk-skeem!“ Tõnis elab remonditud teelõigust kaks tänavat edasi ning on Rätsepa tee ehitust huviga jälginud. „Ma ei usu elu sees, et see ausal viisil teehoiukavasse sai. Ega ma loll pole. Eks Tammsaar tegi kunagi kellelegi teisele teene ja nüüd see tagastati,“ spekuleerib Tõnis. Maamehe arvates oleks ebaloogiline Rätsepa teed muidu parandada. „Kas tõesti pole ühtegi paremat külateed, millele must kate peale panna? Tegemist on ju ikkagi tupiktänavaga. Ja kui nad tahavad mõnda tupiktänavat korrastada, tulgu ja tehku Sepa tee korda.“

Alternatiive on piisavalt

Sepa tee, millel Tõnis ka ise elab, pole terves ulatuses isegi hööveldatud. Kohati on selles suured augud ning kruusa toodi sinna tema sõnul viimati aastate eest. „Vallavalitsus ei tohiks ühtegi tänavat teisele eelistada pelgalt selle pärast, kes seal parajasti elab. Sepa teel on rohkem majapidamisi, kui Rätsepa teel, sellest võiks alustada.“ Tõnise sõnul ei pea vastu isegi väide, et mööda Rätsepa teed raskesõidukid liiguvad. „Nüüd hakkavad nad muidugi uuel ja korrastatud teel sõitma, aga varem käisid siit metsateed mööda,“ näitab Tõnis enda aknast välja metsatuka poole. „Üks hetk ütleb aga Tammsaar, et „Enam siin ei sõida,“ ja mis siis Mutli [talu] inimestel üle jääb? Siis hakkavad nad uuest mööda metsateed liikuma.“

Tõnis mõistab, et teda võidakse arvata isekaks, sest soovib paremat katet pigem enda kodutänavale kui Tammsaare omale. „Aga pange siis must kate Palamulla küla teedele. Seal elab osadel teedel mitu korda rohkem peresid kui Rätsepa tee ääres,“ pakub Tõnis. „Minu teada pole nemad ühtegi musta kattega teed saanud. On nendega sellest üldse räägitud?“

Rapla valla maanõunik Ülo Saar nõustub, et Palamulla külas on enamik teid kruusakattega. Samas ei leia Saar, et see oleks probleem. „Ma ise elan Palamullas. Minu teada pole keegi selles osas muret avaldanud.“ Saare väidet kinnitab ka vallavanem Kalle Toomet: „Me oleme neilt küsinud, kas nad tahavad omale mustkattega teid. Siiani pole Palamulla elanikud huvi avaldanud,“ väidab Toomet. 2015. aastal toimus vallavanema sõnul vestlus Palamulla küla esindajatega ning toona otsustasid küla elanikud ise musta katte vastu.

„Kõigele lisaks, ega meil lõpmata hulk raha pole,“ tunnistab vallavanem. „Me peame üks hetk valiku langetama, kes saab ja kes ei saa omale parema tee.“