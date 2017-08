“Oma karjääri vältel olen ma pidanud oma meeskolleegidelt paluma, et nad madalamat palka küsiks, selleks, et ma saaks nendega võrdsemat palka. See on miski, mida nad minu jaoks teevad, sest see tundub õige ja õiglane,” rääkis ta Out magazine’ile.

“See on miski, millest palju ei räägita - selleks, et saada võrdväärset palka, on vaja inimestel isetult öelda: nii on õiglane. Kui mu meeskolleeg, kes saab kõrgemat palka, usub, et me oleme võrdsed ja laseb oma palka alandada, et me oleks võrdsemad, muudab see mu hinda tulevikus ja see muudab mu elu,” sõnas ta.