USA laulja John Legendi modellist abikaasa Chrissy Teigen tunnistab, et temast oli vahepeal saamas alkohoolik.

„Jõin liiga palju,“ pihtis varem oma sünnitusjärgsest depressioonist avameelitsenud Teigen Cosmopolitanile. „Harjusin võtma klaasi veini, sellal kui mu juukseid ja meiki sätiti. Siis sai sellest klaasike enne auhinnagalat. Siis mitu klaasitäit auhinnagalal.“

Abiks polnud ka see, et Chrissy on napsimarkide Captain Morgan ja Smirnoff reklaaminägu, keda alailma kutsutakse napsiküllastele peoõhtutele. „Kõik on alati käeulatuses. Ma ei oska minna auhinnagalale ja mitte juua.“

Chrissy mõistis oma viinaviga, ilma et keegi oleks seda talle nina alla hõõrunud. Liiatigi on tema suguvõsas alkohoolikuid. Kannapööret aitas teha perepuhkus Balile, kus kaunitar tegi trenni, lõõgastus ega võtnud tilkagi. „Ärkasin vapustavalt hea enesetundega! Ka näonahk muutus imekauniks!“

Nüüd on Teigen otsustanud napsiga lõpparve teha. „Varem pidasin neid, kes ei joo, veidi napakaks. Kuid nüüd ma mõistan seda. Pean joone peale saama.“