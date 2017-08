Elizabeth II vanima poja prints Charlesi populaarsus on printsess Diana 20. surma-aastapäeva eel drastiliselt langenud.

YouGovi küsitluse andmeil usub vaid 36% brittidest, et troonipärija on monarhiat positiivselt mõjutanud. Neli aastat tagasi oli Charlesi poolehoidjate hulk 60%.

Briti troonipärija praeguse abikaasa Camilla suhtes on britid veelgi vaenulikumalt meelestatud: teda soovib Daily Maili teatel tulevaseks kuningannaks vaid 14% vastanuist.

Charlesi pojad William ja Harry on aga rahvale meeltmööda: nendega on rahul vastavalt 78 ja 77% küsitletuid. Populaarne on ka prints Williami abikaasa Catherine - teda näeb heas valguses 73% britte.