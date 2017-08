Täna toimunud kohtuistungil kinnitas kohus sõlmitud kokkuleppe, mille kohaselt mõisteti süüdistatavale liitkaristuseks 10 aastat vangistust. Kohtuotsuse alusel loetakse karistuse kandmise algusajaks päeva, millal mees peeti kahtlustatavana kinni ehk 28. juuni 2017. aastal. Lisaks sellele konfiskeeritakse kohtuotsuse alusel sularaha summas 605 eurot. Samuti on talle määratud sundraha summas 2315 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

„Paraku ei ole see süüdistatava jaoks esimene kord kohtu ette astuda. Alles selle aasta kevadel mõisteti ta narkokuritegude toimepanemises süüdi. Uue kuriteo panigi mees vaid paar kuud pärast vanglast vabanemist toime katseajal ning naiivne on arvata, et selline tegevus ei ulatu õiguskaitse vaatevälja,“ kommenteeris riigiprokuratuuri prokurör Raigo Aas.

Alles sel kevadel oli Ragimov sarnase teo eest kohtu ees. 21.aprillil mõisteti ta kokkuleppemenetluses süüdi suures koguses kokaiini ja marihuaana käitlemises. Teda karistati 4 aasta pikkuse vangistusega, millest koheselt kuulus ärakandmisele 4 kuud ja 15 päeva ning ülejäänud 3 aasta 7 kuu ja 15 päeva pikkune vangistus jäeti täitmisele pööramata tingimusel, et ta ei pane nelja aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.