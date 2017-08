Ettevõtja Maria Sepper pidi avama Tallinna teletornis restorani, ent ei suutnud lepingut vaatamata tähtaegade korduvale edasilükkamisest ikkagi täita. Nüüd on ta loonud uue ilma maksuvõlgadeta ettevõtte, millega Viimsi vald sõlmis rendilepingu.

Sepperi ettevõte Kratt Resto OÜ võitis möödunud sügisel enampakkumise teletornis restorani avamiseks, ent lükkas kohustust muudkui edasi, kuni loobus kevadel sootuks, kirjutab ERRi uudisportaal.

Ettevõttel on riigi ees praeguseks ligi 10 000-eurone maksuvõlg, samuti on ta võlgu mitmele ettevõttele, nii et korraga on tema vastu üleval seitse nõuet, mida üritab muuhulgas kätte saada kolm inkassofirmat.

Sepper on muuhulgas Viimsi vallas asuva populaarse rannarestorani Roots pidaja, ent seegi on võlgades: riik ootab maksudena ligi 3000 eurot, lisaks on võlausaldajate seas on nii neli inkassofirmat kui turvafirma, puhastusettevõte ja jookide jaemüüja.

„Suvi on olnud pigem kehv, kuid oleme siiski osanud oma kulusid hästi majandada, ei ole varunud liiga palju riknevat toorainet, oleme väga kehva ilma korral suletud ning suve lõpus kokkuvõtet tehes me kellelegi võlgu ei jää,“ on Sepper kindel.