Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri teatel põles eile lisaks Tartu nakkushaigla endisele peahoonele ka kortermaja. Inimesed evakueeriti varjupaikadesse.

Eile, 22. augusti õhtul kella 21.40 ajal sai häirekeskus teate, et Tartus Anne tänaval asuva kortermaja kelder on suitsu täis ning see levib mööda ventilatsioonikäike korteritesse. Politsei ja päästjad evakueerisid kortermaja kahest püstakust inimesed.

Päästjad tuvastasid, et suitsukolle on maja keldris ning likvideerisid selle. Peale keldri, trepikodade ja korterite ventileerimist lubati inimesed tagasi oma kodudesse. Keegi elanikest vahejuhtumis kannatada ei saanud.