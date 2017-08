„Troonide mäng“ on televisiooni suurim teleprojekt, ja seda erinevatel viisidel, kuid kindlasti on tegu suurima HBO hittsarjaga ajaloos. Seega ei ole mingiks üllatuseks, et näitlejad – kelle karakter on suutnud läbi seitsme hooaja ellu jääda – teenivad roppu raha.

2017. aasta palgaanalüüsist selgus, et sarja suurimad staarid ehk Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington ja Lena Headey saavad ühes umbes sama palju palka, ehk 500 000 dollarit ühe episoodi eest.

Jah, te saite õigesti aru, sellise palganumbri teenivad näitlejad, lüües kaasa vaid ühes osas. Seega ühe 13-episoodilise hooaja eest saavad näitlejad mõnusasti üle kuue miljoni dollari.

Mõningatel juhtudel sisaldab ühe osa eest saadav palk ka lisatasu, näiteks siis, kui näitleja teeb tööd ka produtsendina.

Kui antud info tegi meele kurvaks ja tõi pisara silma, siis mine vaata Variety tabelist, kes tele- ja filmimaailmas veel kopsakamat raha teenib.