”See võib olla üllatav, kuid erinevalt munatootmisest ei ole kanaliha tootmisel linnu sugu üldse oluline. Tallegg on alates 2015. aastast ainult linnulihatootja, mis tähendab, et haudejaamast suunduvad farmidesse kasvama kõik elujõulised linnud, nii kukktibud kui ka kanatibud,” sõnas Mere.

Nii nagu looduses, nii tuleb ka haudejaamas ette seda, et mõni embrüo on väljahaudumata, tibu sünnib surnuna või elujõuetuna – ta ei suuda end jalgadel kanda, rebukott ei ole kõhul korralikult sissetõmbunud, ta on pime või ristnokaga.

Haudejaamas on hukkamiseks kasutusel spetsiaalne seadeldis, mis on rahvusvahelises praktikas kõige humaansem viis elujõuetute tibude hukkamiseks.

"See, et seadeldise rikkest ei jõudnud info koheselt õigete inimesteni ning elujõuetud tibud jõudsid konteinerisse, oli tõsine reeglite rikkumine, millele ei ole õigustust. Meil on väga kahju, et selline intsident aset leidis ning teeme igakülgset koostööd Veterinaar- ja toiduametiga väärteomenetluse läbiviimisel," kinnitas ta.