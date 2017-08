Saksa politsei leidis seni kõige kummalisema Donald Trumpiga seotud toote. Nimelt on tegemist narkootilise aine tabletiga, mis kujult ja värvilt meenutab Ühendriikide presidendi nägu.

Donald Trumpi pildiga saab osta särke, mütse, matrjoškasid ning muidugi on ärimehest presidendil palju oma firmamärgi tooteid, nagu Trumpi steigid ja Trumpi veinid. Newsweek kirjutab, et Saksa politsei leidis ühest veokist tervelt 5000 ecstasy-tabletti. Kõik tabletid olid USA presidendi näokujuga ning värvitud oranžiks (vahel pööratakse Trumpi välimusest rääkides tähelepanu tema omapärasele nahatoonile, mida kriitikud põlastavalt oranžiks peavad). Tableti tagaküljel on Trumpi nimi.

Raske öelda, kas Trumpi näoga tabletid on mõeldud pidutsemiseks tema vastastele või toetajatele. Tablettidel kujutatud Trump ei ole oma pruntis suu ja lõualottidega just kõige meelitavam versioon originaalist.