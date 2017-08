Õhtuleht ja teepood Forsman korraldasid katse ning proovisid Forsmani valitud viit viimase aja kõige populaarsemat teed. Milline neist oli kõige parem, mis paistis silma omapärasusega ja kuidas on tee kaubanduslik väljanägemine?

Mate

Mate on sõpruse tunnus ja viis jagada ühiseid hetki. Lõuna-Ameerika mate sisaldab hulgaliselt kofeiini, C-vitamiini ja tervisele kasulikke antioksüdante. Maitsev roheline jook ergutab, värskendab ja annab täiskõhutunde. Suurepärane "peale nädalavahetust".

- Lõhn oli ülimõnusalt puuviljane ja mulle meeldis pakendil olev lustakas tekst. Et teed nimetati justkui kuumaks tantsuks ja et see sobib pärast nädalavahetust.

- Maitse oli väga hea. Olin kuulnud, et mate on kummalise maitsega ja seega olin skeptiline. Tegelikult oli väga hea! Äkki muutsid maitse paremaks sinna lisatud puuviljad?

- Puuviljad tegid tee värskendavaks.

- Nädalavahetusel käisin ühel sünnipäeval ja sellest järgneval päeval jõin matet. Lubati ju, et peojärgsel päeval tasub juua. Tõepoolest tõmbas see pohmeluse miinimumini. Andis energiat ja värskust ning peavalu ja kuivav kurk kadusid kui imeväel.

- Jõin seda kohvi asemel enne tööpäeva. See kindlustab samasuguse ergutava efekti nagu kohv.

- Miks mitte asendada tulevikus hommikukohv mate teega? Võtsin pisut teed isegi tööle kaasa, et oleksin alati varustatud.

- Ma ei lisanud matele suhkrut, mett ega muid magustajaid – mekk oli niigi hea.

- Mate on eriti populaarne sellistes Lõuna-Ameerika riikides nagu Argentina ja Uruguay. Olen nendes käinud ja mäletan, kuidas seda kogu aeg joodi. Proovisin toona ise ka. Täna tõi Forsmani mate joomine meelde vahvad mälestused.

Õnnepäev

Cupuacu puuvilja maitseline. Hiina rullitud roheline lehetee. Maitsestatud apelsinipuu õite, õunatükkide, hibiskuse ja papaia tükkidega. Sisaldab rikkalikult flavonoide ja head enesetunnet loovat L-teaniini, mis vähendab stressi ja parandab keskendumisvõimet.

- Meelierutava lõhnaga roheline tee!

- Värskete puuviljade lõhna oli tugevalt tunda!

- Maitse ja aroom on tugevam kui tavalisel rohelisel teel.

- Maitseb hea nii kuuma kui külmana. Minu arust külmalt tulid puuvilja erinevad maitsed veel eriti esile.

- Väärib oma nime, peale tee joomist valdab täielik õnnetunne!

Hõõguv Talvetee

Jõhvika ja karamelli maitseline must lehetee. Naudi hõõguvat kuuma musta ja valge tee pehmet maitset. Tunneta värsket jõhvikat koos maitsva karamelliga. Lase heal teel ennast rahustada ja naeratuseks soojendada.

- Hea tugev maitse ja selleks ei pidanud tee kaua tõmbama. Kui lasin kauem tõmmata, siis oli maitse eriti tummine.

- Naudingut lisas mõnus karamellimaitse ja karamelline aroom, mis ei olnud liiga tugevad.

- Tee lõõgastas ja andis hästi sooja pärast pikemat õuesviibimist jahedal suveõhtul. Nagu nimigi ütleb, sobib see kindlasti külmadesse talveõhtutesse.

Talve Võlu

Värske rohelise ja valge tee segu. Maitsestatud pohla-vaniljeõliga.



- Esimese asjana jään seda armsat pakikest imetlema! Pakendil olevad majakesed on kaetud valge talvemütsikesega ja juba tekib – vaatamata sellele, et on augustikuu – suur igatsus jõulude järgi. Tegelikult on ju pakendil päris suur roll ja minu jaoks on tähtis, et see kena välja näeks. Pean ütlema, et sellega on küll kümnesse pandud! Talv on mulle väga südamelähedane aastaaeg ja selle tee proovimine tekitab palju elevust.

Tee lõhnab imeliselt vanilje järgi ja paneb neelud käima. Ma olen muidu ka suur rohelise tee fänn (joon seda pea iga päev), aga see on eriti hea, sest valge ja rohelise tee maitsed on mõnusalt tasakaalus.

- Kõige parem selle tee juures on minu jaoks pohlamaitse, see sobib siia ideaalselt ja tasakaalustab vaniljet! Peabki ütlema, et seda teed maitstes on kõik asjad piisavalt tasakaalus ning kõiki nüansse on tunda… nii pohlade hapukust, vanilje magusust kui ka rohelise ja valge tee maitset.

- Kogu kooslus tekitab mõnusa sooja tunde ning roheline tee on ju teada-tuntud oma headuses.

- Kui tavaline roheline tee jääb igavaks, siis see on mõnus võimalus proovida midagi uut ja head. Ilmad lähevad järjest külmemaks ja kes soovib, siis just see on hea võimalus enda tassikeses tõelist talvevõlu kogeda!

Apelsini Tšilli Punane Tee.

Rooibos on kofeiinivaba, vähese teaniini sisaldusega, vitamiini ja mineraalide rikas. Sisaldab rohkesti antioksüdante ja flavonoide, mis soodustavad rakkude ainevahetust aeglustamaks vananemist.

- Haarasin esimesena apelsinitee järele. Mulle lihtsalt meeldivad apelsinimaitselised asjad. Superhea!

- Vot sellist apelsiniteed polegi saanud. Tšilli andis omapärase maitse.

Tegemist on sellist tüüpi teega, mida ilmselt väga palju juua ei taha. Maitse on domineeriv. Aga juua üks tass – see on imeline kogemus!

- Jõin teed mitmel päeval ja selgus, et kõige paremini maitseb see siis, kui liiga kaua tõmmata ei lase.