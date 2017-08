Tegime katse ning degusteerisime Eestis üha populaarsemaks muutuvat A1M koolat. Kust see aga pärineb ja kui hästi see maitseb?

Projektijuht Arro Vahtra selgitab: "A1M Cola sai loodud mõttega, et toetada A1M motorspordi meeskonda ning Eestis polnud varem midagi taolist tehtud. Meie missiooniks on populariseerida sporti eelkõige noorte ja kogu rahva ees. Idee sai alguse aasta tagasi, kui Alko1000 marketiga Rally Estonia esimesel stardil (kus piloodiks oli Siim Plangi) koostööd tegime. Pärast seda vaatasime, et rahva huvi on suur ning sellest hooajast oleme väljas päris enda A1M meeskonnaga, mille official jook on A1M."

Tema sõnul on kõik sündinud tänu Alko1000 marketile ning Valgas asuvale PixelPrint (disaini- ja trükibüroo) meeskonnale. "PixelPrint on loonud kogu kujunduse, nime, turunduse ning kleepinud autod ning valmistanud kõik tiimiga seonduvad asjad. Sügisest saab alguse meie kooliprogramm, kus tutvustame lähemalt autosporti ning meie meeskonda," lisab ta.

Hetkel kuuluvad meeskonna ridadesse Siim Plangi/Urmas Roosimaa, Ranno Bundsen/Robert Loštšenikov ja Allan Popov/Aleksei Krylov. Osaletakse kõikidel Eesti meistrivõistluste etappidel ning osaliselt ka Läti meistrivõistlustel.

"Tegemist on tulevikuprojektiga," lubab Vahtra.

Aga kuidas siis see official jook A1M maitseb?

- Meenutab loomulikult klassikalist koolat, kuid juba aspekt, et see on seotud kodumaise ägeda projektiga, kogub minu silmis plusspunkte. Eestlased on tublid!

- Ülimaitsev, meeldis rohkem kui tavaline klassikaline Coca Cola.

- Minu jaoks oli selle joogi puhul ainus miinus see, et ta võiks olla pudelis. Mulle üldiselt ei meeldi jooke osta purkides, sest jook lahtub ära ja seda ei saa uuesti sulgeda.

- Minule jällegi meeldis see, et jook oli purgis. Kuidagi mõnus on seda rüübata. Ja mitte liiga suur kogus.

- Jõin lõuna ajal A1M koolat soolase lõhe ja kartuli kõrvale. See värskendas ülihästi ja kustutas janu. Tore oli proovida põnevate maitsenüanssidega koolat.

- Pakend on väga ilus ning suure koolakohvriga on uhke minna mõnele grillipeole või miks mitte ka sünnipäevale! Juba pakendi pärast võiks osta!

- See on eriti maitsev, kui panna jääd sisse.

- Võtsin kaks purki koju kaasa. Õhtune rummikoola möödub koos A1M-ga.

- Koolajooke joon üldiselt harva, kuid vahel tuleb isu ja siis ostan. Edaspidi tean, et see on üks mõnus alternatiiv.

- A1M proovisin esimest korda ning see täitsa väärib oma nime, milles on number 1.

- Maitse on veidi mahedam kui tavalisem koolal. Pole nii agressiivselt gaasiline. Mulle meeldib!

Koolat saab praegu veel Alko 1000 Market poodidest ja peagi ka Eesti suurimatest kauplustest.