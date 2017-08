Naise torso, mis 21. augustil Taani vetest leiti, kuulub rootsi ajakirjanik Kim Wallile, vahendab BBC Taani politsei teadaannet. Naise isik tuvastati DNA testi abil.

30aastane Kim Wall kadus, kui naine oli tegemas lugu taani leidurist ja allveelaevnikust Peter Madsenist. Teda nähti viimati elusana 10. augustil. Madseni allveelaev läks põhja vaid loetud tunnid pärast seda, kui politsei alustas Kim Walli otsinguid.

Esialgi vassis Madsen, et lasi naise Kopenhaageni lähedal kenasti mandrile. Hiljem muutis ta oma lugu ja ütles, et naise surm oli õnnetus ning ta korraldas naisele veematuse. Taani politsei usub, et allveelaeva lasi Madsen meelega põhja. Uppunud aluselt leiti ka jälgi Walli verest. Madsen ise eitab kõike.

Politsei otsib naise ülejäänud keha edasi. Leitud torsole olid külge seotud raskused, et see kindlasti põhja vajuks.

Politsei uurib merest välja tõstetud allveelaeva. (AFP / Scanpix)