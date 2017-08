Täna õhtul kell 18 on taas eetris konspirituaalne jutusaade "Tere, teile on

Telegram!", mille üheksandas episoodis istuvad stuudios Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ja Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas.



Seekord on jutuks naised ja mehed. Proovi ise järgi - kui rääkida oma

naissoost tuttavatega, siis on igal ühel jagada mõni poiste/meestepoolne

ahistamise kogemus lapsepõlvest või varajasest noorusest. Miks see nii on?

Kas asi on kasvatuses, ühiskonnas, meedias?



Ja kuidas mõjutavad sellised kogemused naiste suhtumist meestesse ning kas

üldistamine võib omakorda kahjustada mehi, kellele naistesse

lugupidamatult suhtumine ei tuleks mõttessegi?



Mil määral on nende protsessidega on seotud haridussüsteem ja

meelelahutus, sh pornotööstus?



Kuidas siis neid olukordi lahendada ja kas mõttemustrite muutus kogu

ühiskonna tasandil on üldse võimalik?

"Tere, Teile on Telegram!" 23. augustil kell 18 otse Õhtulehe veebis ja Facebookis