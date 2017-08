Ütleme nii, et koju jõuangi praegult ainult magama. Aga tõesti – see suvi on üle mitme aasta taaskord kuidagi eriliselt tegus. Selliseid komandeeringuid, mil pakin kolmapäeval asjad kokku ja tulen koju tagasi alles pühapäeval, on päris palju ette tulnud.

Ott, sul on hetkel pöörane suvi! Tuur tuuri järel, singel „Siin me kokku saime“ edetabelite tipus, jõudsid vahepeal ära käia isegi Jurmalas. Kas koju magama ka jõuad?

Taasiseseisvumispüha eelõhtul toimus Põlvamaal Intsikurmus rahvalik laulupidu Vaba Rahva Laul, mis tõi Kagu-Eestisse kokku arvukalt eestikeelseid ja -meelseid artiste. Teiste seas oli ka armastatud laulja Ott Lepland, kes Tõnis Mägi laule „Koit“ ja „Palve“ jäljendades on päästnud valla samad silmi niiskeks tegevad emotsioonid, mis tuntud vabaduslaulik ise originaali esitades vallandas. Ka Intsikurmus kõlasid temalt taas need lausa kultuslauludeks muutunud isamaalised lood.

Pean olema tänulik selle eest, et mul on võimalus elatist teenida oma kõige suurema hobiga. Selles mõttes olen väga õnnelik inimene. Paljud ei saa teha seda tööd, mida nad tõeliselt armastavad või mida nad ka oma hobiks peavad. Minul on see võimalus õnneks olemas ja ma olen inimestele selle eest tänulik, et nad mind kuulavad. Kui selline elukutse on valitud, siis tuleb arvestada sellega, et vahepeal on perioodid, kus nii-öelda võtad oma asjad ja lähed nädalaks ajaks kuhugi ringreisile või tuurile. Aga see kõik muudab elu põnevaks – näed uusi kohti, kus varem pole käinud, ja tutvud uute inimestega.

Oled laulmisega tegelenud enamuse aja oma elust. Kui sa ei oleks lapsena laulmise ja muusikaga kokku puutunud, kas kujutaksid ette, et sul oleks mingisugune muu amet?

Lapsena pakkus mulle tegelikult huvi näitlemine. Kui ma ei elaks muusiku elu, siis äkki tegeleksin näitlemisega. Aga see on selline „oleks“ asi, selleks oleks pidanud ikkagi lavakasse astuma. Ausalt öeldes ei ole ma tegelikult muusikuks olemist kunagi võtnud kui ametit. See on alati olnud minu eluga kaasas käiv loomulik osa.

Esinesid Vaba Rahva Laulu kontserdil, mille poolest see kontsert teistest erineb?

See on hästi patriootlik ja isamaaline sündmus. Sellel sündmusel torkab eriti teravalt silma inimeste eestimeelsus. Mitte, et seda teistel taolistel sündmustel ei oleks, aga seal on see kuidagi eriliselt esindatud.

Mida tähendab patriotism ja isamaalisus sinu jaoks?

See on väga tähtis! Mina pean ennast väga suureks Eesti patrioodiks. See, mis rahvusest sa oled, on ikkagi inimese identiteedi osa. Pean seda väga oluliseks.

Milline on olnud kõige meeldejäävam hetk sellelt kontserdilt?