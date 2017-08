Riigifirma EVR Cargo on Venemaa tehastest tellitud viiesajast vagunist kätte saanud 115 konteinerplatvormi, mis ootavad Koidula ja Valga raudteejaamades Eesti registrisse arvele võtmist.

Lepingud on sõlmitud Hiina firmade Euroopa Liidus registreeritud tütarettevõtetega, mille suurusest annab aimu asjaolu, et mõlemal kaubasaatjal on juba praegu töös üle 20 000 vaguni.