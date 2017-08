Donald Trump armastab eri kohtades kampaaniakõnesid pidada ka hoolimata presidendikampaania võitmisest. Arizona on valdavalt vabariiklasi toetav osariik, ehkki Phoenixis, nagu ka paljudes teistes suurlinnades, on hääletatud ka demokraatide poolt (sel aastal küll mitte).

Osa Phoenixi meeleavaldajatest ronis ühe parklahoone katusele, kust Trumpile ja teda vaatama kogunenud rahvale oli parem vaade. Trumpi-vastased meeleavaldajad sättisid üles suure täispuhutava Trumpi, kes kandis Ku Klux Klani valget rüüd.

Kella kolmest pärastlõunal kogunenud meeleavaldajad olid esiti rahulikud, hõõrumisi tekkis vaid nende ja Trumpi kuulama tulnud inimeste vahel, kuid politsei lahendas need konfliktid kiirelt. Trumpi pooldajad juhatati kiiresti messikeskusse, kus kõne toimus.

Osa rahvast koguneb kõnet kuulama, osa kõnepidaja vastu protestima (Reuters / Scanpix)

Trumpi kõne keskendus peamiselt sellele, kui ebaõiglaselt olevat meedia teda kohelnud, kui ta Charlottesville'i tragöödias kohe paremäärmuslasi ei süüdistanud ning hiljem veel mõlemaid osapooli toimunus vastutavaks pidas. Need väljaütlemised on ka tekkinud pingete põhjuseks.

Fox märgib, et ühel hetkel keset esinemist tõmbas president pintsaku taskust välja paberit ja luges sealt ette oma varem tehtud rassistlikke proteste hukka mõistvaid avaldusi. „Kas meedia teatas, et ma ütlesin, et rassism on paha?" küsis Trump. „Ei!“ karjus rahvahulk. „Kas te teate, miks?" küsis Trump. „Sest nad on väga ebaausad inimesed.“

Suur osa eilsetest meeleavaldajatest viitasid ajakirjanikega rääkides just sellele, et peavad vastuvõetamatuks nii rassismi ja paremäärmusluse pinnaletõusu Ameerika ühiskonnas kui ka Trumpi katseid enda vastaseid neonatside ja rassistidega ühele moraalsele pulgale seada.

Trump kõnet pidamas (Reuters / Scanpix)

Esialgu rahumeelselt kogunenud vasakpoolsed meeleavaldajad muutusid politsei vastu vägivaldseks, loopisid korrakaitsjaid kivide ja pudelitega. Politsei vastas pisargaasiga. Neli inimest vahistati ning kuigi kaks politseinikku vajasid kuuma ilma tõttu arstiabi, ei saanud ükski korravalvur viga.

Arizonas Phoenixis viibiv eesti ajakirjanik Holger Roonemaa käis ise kohapeal USA president Donald Trumpi kõnet kuulama ja oli tunnistajaks südalinnas toimunud rahutustele.

Roonemaa rääkis telefonis Õhtulehele, et kuna Trumpi ja asepresident Michael Pence’i esinemised olid vaid ühel päeval, siis ta ei usu rahutuste jätkumist nagu toimus Charlottesville’is Virginias kümmekond päeva varem.

Ajakirjanik ütles, et Trumpi sõnavõtt kestis tund aega ja seepärast oli pigem tegu esinemise kui kõnega. Seda oli kuulama tulnud pea 20 000 inimest, keda presidendi esinemine üles küttis. Asepresident Pence piirdus kümneminutilise kõnega.

„Kogu meedia sai presidendi käest eriti jõhkralt võtta. Trump süüdistas neid USA ühiskonna lõhestamises,“ ütles Roonemaa, kelle sõnul said suurima kriitika osaliseks telekanal CNN ja päevaleht The Washington Post.

Roonemaa ütles, et Arizona hääletas küll valimistel Trumpi poolt, kuid paljud kohalikud vabariiklased teda ei toeta. Ka Phoenixi linnapea polnud tema sõnul vaimustatud sellest, kui ta sai teada, et Trump kavatseb tema linnas ürituse korraldada.