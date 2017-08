Meeleolukas suurshow „Su nägu kõlab tuttavalt“ toob sel sügisel ekraanile juba oma 6. hooaja! Kaheksast osalejast on tänaseks selgunud neli, kelleks on Hele Kõrve, Daniel Levi Viinalass, Hanna Martinson ja Bert Pringi. Täna selgus ka viies osaleja, kelleks on Draamateatri imeline näitlejanna Marta Laan.

Marta esmased emotsioonid olid ülevad: „Ma olin väga rõõmus ja elevil, aga eks natuke ehmatas ka, et nüüd tulebki ju päriselt see põnev teekond ette võtta. Natuke nagu tundmatusse vette hüppamine, samas ma olen seda saadet jälginud ja teatav ettekujutus on sellest olemas. Ma mäletan, et lippasin tol päeval läbi vanalinna Draamateatrisse etendusele ja see uudis andis õhtuks mõnusa elektri küll sisse, aga ega siis ju teistele veel rääkida ei tohtinud, seega rõõmustasin omaette!“

Marta leiab, et hetkel on keeruline öelda, mis saavad saates olles tema trumpideks või mille ees hoopiski hirmu tunneb. „Ma tahaks loota, et huumorimeel ja Lavakunstikoolis ja Draamateatris töötades õpitu. Iseenda kohta on raske üldse midagi põhjapanevat öelda. See saade ja võimalus nii palju erinevaid rolle proovida käivitab mind küll väga! Eks ma laulmise pärast ikka natuke pabistan, sest ega ma sellega ju päris igapäevaselt ei tegele. Üleüldiselt ma ei tahaks vist väga midagi ette karta, eelkõige loodan, et on lõbus ja tore nii endal kui ka televaatajatel. Aga Märti ja kohtunike ilmselt tuleb karta küll!“ naljatab Marta.