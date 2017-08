Kuigi Tallinna ümbritsevad rõngasvallad on tugevalt pealinnaga seotud, ei leia meerikandidaadid, et näiteks Jüri, Viimsi või Tabasalu peaks liitma Tallinnaga.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa hinnangul juhtub see tulevikus paratamatult, kuid selle aluseks peab olema loomulik integratsioon läbi koostöö mitte sundliitmine, kirjutab ERRi uudisportaal.

EKRE kandidaat Martin Helme hinnangul peab toimuma hoopis vastupidine protsess ehk pealinna haldusjaotus tuleks detsentraliseerida ja mõned linnaosad nagu näiteks Nõmme võiksid üldse Tallinna koosseisust lahkuda.

Reformierakonna kandidaat Kristen Michal nõustub Helmega, tema arvates tuleks alustada transpordivõrgustiku ühildamisest naabervaldadega, sest see on peamine kitsaskoht, millele Tallinna naabrid on viidanud.

Raivo Aeg (IRL) märgib, et praeguse haldusreformi käigus ei suudetud luua suuri omavalitsusi, mis oleksid hõlmanud kogu maakonda.