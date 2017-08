Neste langetas täna oma kõikides Eesti tanklates kütuste hinnad hulgihinna tasemele. Tavaolukorras müüakse hulgihinnaga kütuseid suurklientidele Neste terminalis Muugal.

Tegu on ühepäevase hinnakampaaniaga ning hulgihinnaga kütust saab osta täna südaööni.

"Kampaania perioodil on kõikides Neste Eesti tanklates kütused müügil hulgihinnaga (Futura 95, Futura 98 ja Futura D (klass C)). Kehtiv hulgihind on 23.08.2017 kõikides tanklate hinnatornides bensiinile 95 1,060 EUR, bensiinile 98 1,093 EUR ja diislikütusele (väävlivaba suvine klass c ) 1,013 EUR," seisab ettevõtte teates.