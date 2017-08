Riigikogu liige Marianne Mikko kinnitas tänasel kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäeval, ajal, mil Euroopa seisab silmitsi terroriohu ja mitmes riigis pead tõstva äärmuslusega on oluline mitte unustada ajaloo õuduste hoiatust ning mälestada totalitaarsetes režiimides hukkunuid.

„Üle-euroopaline mälestuspäev on tulnud selleks, et jääda. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestamine ning nende inimvaenulike režiimide kuritegude mäletamine on meie kohus mineviku ees nagu ka kohustus Euroopa tulevikule mõeldes,“ ütles sotsiaaldemokraat Marianne Mikko.

„Mul on hea meel, et mälestuspäev puudutab ka nooremaid põlvkondi ja et mälestustseremooniad toimuvad paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides,“ märkis ta.