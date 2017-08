Kahjuks aga ei ole kallihinnalise ravitoidu soetamine perele jõukohane, kuivõrd neil on lapse haigusest ja erivajadusest tulenevalt palju väljaminekuid. Seetõttu aitab lapse ravitoidu kulusid katta Lastefond, kes toetab perekonda selles aasta jooksul kokku 2614 euroga. Lisaks fondile aitab peret selles 290 euroga ka kohalik omavalitsus.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on fondil väga hea meel, et tänavu Lastefondi "Üleannetuse" kampaania fookuses olnud ravitoitude teema on tähelepanu saanud. "Eriti hea meel on, et ühtlasi on see meieni toonud uusi lapsi, kes vajavad kasvamiseks ja arenemiseks hädasti spetsiaalset ravitoitu," räägib ta.