Täna hommikul kell 5.30 tõusis Tallinnas Vabaduse väljakul õhku kuumaõhupall, mis Eestile 100ndaks sünnipäevaks kingiti.

Õhupalli kinkis Eestile lennuklubi Keelutsoon, kes tänast lendu ka korraldas. Tänane lend on esimene augusti algusest saati, sest halb ilm on neid pidevalt edasi lükanud.

Palli valmistamisega Keelutsoon aga ei tegelenud.

"Õhupall valmistati Tšehhis Balóny Kubíček tehases ning selle tegemine võttis aega ligikaudu kolm kuud," ütleb Airventures'i esindaja Kalev Tikk. "EV 100 palli puhul on tegemist niinimetatud sportpalliga, mille ülemist palli osa on venitatud pikemaks. Selline palli kuju võimaldab kiiremini palli languselt tõusuni viia ja ka vastupidi."

EV 100 puhul valminud palliga aga niisama lennata ei saa, sest lennuklubi Keelutsoon, kelle valduses kuumaõhupall on, piletite müüki sellele pallile ei tee. "Toimuvad üksnes tellimuslennud koostöös sponsoritega ja teisalt koos klubi liikmetega sportlikel eesmärkidel," räägib klubi juhataja Jaano Rässa. "[Langevarjuhüppamiste] kohad on praeguseks kõik täidetud." Seoses sügise lähenemisega on sobivat ilma vähe ning järjekorrad halva ilma tõttu väga pikad. "Lihtsalt õhupalliga lendamiseks on võimalik Airventures'i käest pilet soetada."