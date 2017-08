Soome politsei teatel on pussitamise motiiv seni lahtine. Peakahtlusalune on tunnistanud surma põhjustanud teod, kuid eitab mõrvasid.

Uurimist juhtiva keskkriminaalpolitsei komissari sõnul on veel kindlaks tegemata, kas kahtlusaluse antud andmed oma isiku kohta on tõesed.

Lisaks Mechkahile vangistati veel kolm kahtlusalust, kes on süüdistused tagasi lükanud.

Seoses pussitamisega on üks isik rahvusvaheliselt tagaotsitav. Tagaotsitav on viibinud Soomes, kuid teda ei ole tabatud. Tema nime ega fotot ei ole politsei avaldanud.

Mechkahit tundnud inimesed on iseloomustanud teda kui äkilist ja radikaalset meest. Mechkah tahtis ühineda Islamiriigiga ning nimetas soomlasi väärusulisteks. Varjupaigataotlejate keskuse inimesed on kirjeldanud meest ohtlikuna. Soome ametnikele on Mechkah esitlenud end valenime all ning valetanud ka oma eluea kohta. Arvatakse, et Mechkah on tegelikult 20aastane.