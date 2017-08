Mismoodi on seotud sõnajalaõis ja sinine hirv? Põliskultuuridel on üksjagu ühist olenemata sellest, kui suur on nende füüsiline vahemaa, leiab mehhiko ärimees ja tänavakunsti edendaja Édgar Sánchez. „Eesti sõnajalaõie legend ei ole mitte nii palju sõnajala õ i e s t – kõik ju teavad, et sõnajalg ei õitse – kui iseenda leidmisest,“ usub ta. Mehhiko indiaanlased käivad samamoodi kõrbes sinist hirve otsimas. Tallinna seintelt võib leida pildi mõlemast legendist.

SININE HIRV: Édgari isiklik lemmik kõigi Mextonia tööde hulgas on väikesemõõduline sinise hirvega pilt Telliskivi tänava kõrge punase korstna jalamil. „Siin on korraga nii Mehhiko kui ka Eesti lugu,“ ütleb suure südamega ärimees, kunstnik, poeet ja filosoof. (Robin Roots)

Suve algul, juunis, toimus Tallinna tänavatel suur värvipidu. Vabatahtlikud tänavakunstnikud tegid Eesti 100 aasta juubeliks vägeva kingituse – 6000 ruutmeetri jagu seinamaale.

Hiiglaslik Arvo Pärt Tallinna sadama kruiisikai sisemisel küljel, Kihnu Virve Kumu kunstimuuseumi vastas ning tüdruk sõnajalaõiega Vana-Kalamaja tänava viiekorruselise maja otsaseinal on vaid mõned taiesed, mis Mextonia festivali käigus sündisid.