Puder Eesti moodi on lihtne! Piim keema, pisut soola ja kaerahelbeid ning törts võid ja ongi valmis! Kas see ka tegelikult nii lihtsalt käib, seda uuris Bravuuritar bikiinifitness staar Evelin Ainomäelt. Evelin: Puder on üks kõige traditsioonilisemaid viise alustada oma tegusat päeva. Teame ju kõik, et esimene toidukord päeva jooksul on ülioluline, kuna peaks andma meile energia kogu päevaks. Aga miks just puder võiks olla üks eelistatumaid hommikusööke?

Just sellepärast, et annab meile vajalikke toitaineid ja muuseas, puder püsib ka kõhus kaua. Taldrikutäie pudruga veame vabalt kuni lõunani välja ehk siis meie veresuhkur on pikalt paigas.

Milline on kõige tervislikum puder? No, ma ei pea ennast mingiks eriliseks pudru spetsialistiks, aga küll on mul välja kujunenud omad eelistused. Mina kasutan näiteks ainult täiskaerahelbeid või rukkihelbeid. Aga piimaga ma putru koe kindlasti ei keeda. Ainult veega. Lisan külma vette rukki- või kaerahelbeid. Kui kasutan täiskaerahelbeid, siis panen need likku juba õhtul. Seega on nad hommikuks juba pehmed ja ma ei pea neid enam keetma seitse-kaheksa minutit. Lisan sinna vahel ka kuivatatud ploome, mis soodustab seedimist. Aga minu bravuuriks pudru juures on vahule aetud munavalge. Kaunistuseks lisan suvel värskeid marju ja talvel külmutatud marju. Miks munavalge pudrus on meile kasulik? Sellepärast, et see annab meile nii vajalikke valke. Tuleb tunnistada, et puder vahustatud munavalgega on imeline! Justkui sööks pilvekest. Jah, see meenutab pisut lumepalli maiust. Tõeline gurmee hommikusöök!