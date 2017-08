Selle tee algus oli tegelikult üsna naljakas. Otsisin spordiala, kus saaks ennast liigutada ja samal ajal hea välja näha. Ühel päeval vaatasin internetist golfiriideid ja mõtlesin, et tundub väga stiilne spordiala olevat. Kaks nädalat hiljem läksin Green Cardi tegema ja nii see spordiala minuni jõudis. Kui on ilusad ilmad, ei lähe ühtegi päeva mööda, kui ma ei oleks Jõelähtme golfiklubis. Üks võistlus on juba selja taga, kust on ka võit tulnud, kohe tuleb ka järgmine, seega väga hea tegevus iseendale. Golfis mängid ainult iseenda vastu ja iseendale.

Ega see enam nii raske ei olegi, kui kümme aastat tagasi. Kui mina alustasin, oli arvamus, et golf on vanadele paksudele miljonäridele, kes liikuvale pallile enam pihta ei saa. Kui vaadata neid, kes Eestis golfi mängivad, siis need inimesed on vanuses 30-50, aga ka üle 50, ja palju on noori - meil on endal Jõelähtmes 80 noort, kes golfiga iganädalaselt tegelevad.

Üks asi on jõuda Green Cardi kursuseni, teine asi aga on see, et golf on maailmas üks tehnilisemaid spordialasid ja et tekitada mõnusat tunnet sellest, kui pall õhku läheb, läheb aega. Takistusi peaks ka golfiväljakute poolt vähemaks võtma, et huvilisi tuleks juurde. Meil on suurusjärk 4000 inimest, kes Eestis golfi mängivad, neist 3000 aktiivselt. Võrreldes Läti või Leeduga on meil hästi, seal on mängijaid 1000 ringis, aga Soome ja Rootsiga võrrelda ei saa, seal on üle saja tuhande.

Eestis on tegelikult üle 11 000 Green Cardi omaniku, neist vaevalt kolmandik käib mängimas. Kuidas seda muuta, Hanno?

On erinevad põhjusi, nagu on ka inimestel elus erinevaid perioode. Mõnel sünnib laps, keegi ehitab maja, aga golf võtab elust natuke aega,.Golfi ei peagi mängima kõik inimesed, ka arenenud maades mängib golfi vaid kaks protsenti elanikkonnast. Eestis võiks olla 20-30 000 ja see tuleb nagunii, kas viie, kümne või kahekümne viie aasta jooksul.

Golf on tervis! Saab minna Nõmmele üksi jalutama ka, aga golfiväljakul, olenevalt muidugi väljakust, kulutad sa mänguga 1500-2500 kilokalorit, keskmine pulss tuleb üle saja, seal ei saa niisama passida. Paljud mõtlevad, et peaks ühe ala kõrvale jätma ja hakkama teisega tegelema, aga nii see ei ole, golfi saab harrastada ükskõik mis teise ala kõrvalt. Paljud maailma tippsportlased kasutavad golfi kui aktiivset taastumist.



