Kõrgete välispoliitikute Eesti suvetuuritamine sai jätku, kui kahepäevasele visiidile saabus Saksa Liitvabariigi president Frank-Walter Steinmeier, kes kohtumisel president Kersti Kaljulaidiga kinnitas kahe riigi head läbisaamist.

Õhkkond Kadriorus presidendi kantseleis on umbne. Välismeediat, sealhulgas saksakeelset, on palju, jättes Eesti meedia tagaplaanile. Kui presidendid Kersti Kaljulaid ja Frank-Walter Steinmeier oma jutud tunniga aetud saavad, astuvad nad rõõmsal ilmel kaamerate ja fotograafide ette ning kinnitavad seda, mis niigi selge – Eesti ja Saksamaa saavad Euroopast ja maailmast ühtemoodi aru.

Ühises paadis: President Kersti Kaljulaid ja Saksa Liitvabariigi president Frank-Walter Steinmeier kinnitasid kohtumisel Kadriorus, et mõlemal riigil on sarnased arusaamad Euroopast ja maailmast. (Robin Roots)

„Eesti ja Saksamaa suhted on väga head ja meie kahepoolne koostöö on mitmekülgne ning tihe. Mõlemad riigid on pühendunud Euroopa Liidu ja NATO liikmed. Euroopa Liidu ühtsus ja Euroopa riikide vaheline solidaarsus on meile väga olulised. Eelkõige on aga meile mõlemale olulised liberaalsed väärtused,“ kinnitas Kersti Kaljulaid pressikonverentsil.